КНР: США и НАТО должны переосмыслить свои военные преступления

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу, 10 июня заявил, что США и НАТО должны серьезно переосмыслить свои военные преступления и не пытаться вновь создавать нестабильность и сеять раскол по всему миру, – сообщает Синьхуа.

Чжао Лицзянь заявил: «НАТО во главе с США без одобрения Совета Безопасности ООН 23 года назад устроило наглую бомбардировку СРЮ, которая продолжалась 78 дней. За это время НАТО сбросило почти 420 тыс. снарядов общей массой 22 тыс. тонн, в том числе и снаряды с обедненным ураном общей массой 15 тонн. В результате погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе 79 детей, а свыше 1миллиона человек стали беженцами».

«США и НАТО должны как можно скорее обратиться к пострадавшим от этих бомбардировок с признанием вины и с предложением о разумной компенсации. НАТО должно извлечь серьезные уроки из произошедшего и не пытаться вновь создавать нестабильность и сеять раскол по всему миру», – заявил китайский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также сказал: «Ни сербский народ, ни жители других стран мира, стремящиеся к справедливости, не могут относиться к этому положительно».

Чжао Лицзянь также сказал, «печально, что смерти и страдания, которые причинила эта война населению Югославии, продолжаются вплоть до сегодняшнего дня. Спустя десять лет после бомбардировок около 30 тыс. граждан Сербии страдали от онкологических заболеваний, причем более 10 тыс. из этих людей скончались. Согласно подсчетам Белградского института общественного здравоохранения, по состоянию на конец 2019 г. число зарегистрированных в Сербии лиц с онкологическими заболеваниями достигало 97 тыс. человек. Более того, к маю 2019 г. от рака скончались 366 итальянских солдат, принимавших участие в военной операции НАТО, а 7,5 тыс. человек испытывают большие проблемы со здоровьем».

Пекин, Иван Бабурин

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