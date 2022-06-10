Антонов: Политический диалог с США зашел в тупик

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России в среду, 10 июня, заявил, что политический диалог России и США зашел в тупик, – сообщает ТАСС.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки. Из-за Соединенных Штатов двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», – сказал Антонов и добавил, что «при этом Россия открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами, особенно на текущем этапе».

Следует отметить, что глава МИД России Сергей Лавров ранее в пятницу заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом, но не видит ответных шагов с его стороны.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»