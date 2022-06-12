Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: Запад должен учитывать интересы России

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в субботу, 11 июня, заявил, что западные страны должны учитывать российские интересы, сообщает британская газета The Sunday Times.

В опубликованном в субботу интервью газете Киссинджер сказал: «Западные страны должны учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву».

Также ветеран мировой политики отметил, что Соединенные Штаты на данный момент представляются внутренне более разобщенной страной, нежели в годы войны во Вьетнаме

«США входят в эпоху противостояния с Китаем, в связи с чем западным политикам следует отказаться от иллюзий о возможной вестернизации КНР. Ожидание того, что Китай станет вестернизированным более не является приемлемой стратегией. Я не верю, что мировое доминирование – это китайская концепция, но подобное может случиться, когда они станут настолько мощными. И это не в наших интересах. Другие страны захотят воспользоваться в своих целях этим соперничеством, не понимания его уникальных аспектов. Поэтому мы вступаем в очень тяжелый период», – заявил Генри Киссинджер в интервью The Sunday Times.

Лондон, Иван Бабурин

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