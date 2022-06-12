Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом помощи Украине»

Президент США Джо Байден во время выступления на приеме национального комитета Демократической партии в субботу 11 июня заявил, что инфляция и рост цен на бензин в Соединенных Штатах являются «субпродуктом» помощи Украине, – сообщают СМИ.

В расшифровке речи Байдена, распространенной пресс-службой Белого дома говорится: «Когда мы решили, что будем помогать Украине, я говорил в то время, это будет – субпродуктом. Я имел ввиду, что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам. Это будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти».

«Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время. Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире», – сказал Байден и уточнил, что «говорит серьезно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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