Министр обороны КНР: Китай будет до конца биться за Тайвань

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в воскресенье, 12 июня, заявил, что в случае любых попыток отделить Тайвань Китай будет сражаться до конца, – сообщают СМИ.

Вэй Фэнхэ заявил: «Индо-Тихоокеанская стратегия США направлена против одной-единственной страны. США должны перестать очернять Китай и пытаться сдерживать его. Если хоть кто-нибудь попытается отделить Тайвань, КНР будет биться до конца».

В ходе своего выступления министр обороны Китая также обратил внимание на ситуацию на Украине: «В дополнение к геополитическому переходу и невиданной за столетие пандемии украинский кризис еще сильнее изменил международный геополитический ландшафт. Теперь еще больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным. Китай не хочет войны и конфликта на Украине, но санкции и давление тоже не помогут».

Сингапур, Иван Бабурин

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