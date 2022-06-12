В Европарламенте заявили, что Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие

Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский в субботу, 11 июняы, заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, – сообщает украинский телеканал Эспрессо TV.

В эфире телеканала Сикорский сказал: «После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость».

Брюссель, Иван Бабурин

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