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NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 июня 2022, 12:42 мск

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В Европарламенте заявили, что Запад имеет право подарить Украине ядерное оружие

Фото: nationalinterest.org

Польский депутат Европарламента Радослав Сикорский в субботу, 11 июняы, заявил, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, – сообщает украинский телеканал Эспрессо TV.

В эфире телеканала Сикорский сказал: «После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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