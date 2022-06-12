Австралия выплатит Франции чуть больше полумиллиарда евро за расторгнутую сделку стоимостью в 90 миллиардов

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в субботу, 11 июня, заявил, что Канберра согласна заплатить Парижу 555 миллионов евро за расторгнутый контракт на строительство подводных лодок стоимостью 90 миллиардов евро, – пишет издание Politico.

Альбанезе сказал, что урегулирование конфликта с Францией «расчищает союзникам путь к тому, чтобы покончить с разногласиями».

«Я с нетерпением жду возможности воспользоваться приглашением президента Макрона посетить Париж при первой же возможности и продолжить тесное сотрудничество с ним по мере углубления стратегического партнерства между нашими странами», – заявил Премьер-министр Австралии.

Следует напомнить, что в 2021 году Австралия решила расторгнуть сделку по строительству подводных лодок с «французской военно-морской группой», чтобы войти в союз с США и Великобританией, известный как AUKUS. Это решение, принятое правительством Австралии, привело к глубокому расколу между Канберрой и Парижем, который угрожает подорвать текущие торговые взаимоотношения между ЕС и Австралией, – пишет Politico.

Канберра, Иван Бабурин

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