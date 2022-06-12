Военно-морской флот до конца года пополнится 46 кораблями и судами

Главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов, открывая по видеосвязи церемонию закладки шести боевых кораблей на судостроительных предприятиях в Петербурге, Комсомольске-на-Амуре и Зеленодольске в воскресенье 12 июня, заявил, что Военно-морской флот России в 2022 году получит 46 боевых кораблей и судов обеспечения, – сообщает ТАСС.

Евменов, в частности, сказал: «В 2022 году Военно-морскому флоту будет передано 46 боевых кораблей и судов обеспечения. 50 кораблей находятся на стапелях в различной степени готовности».

В свою очередь, начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения – заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Российская Федерация наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, сказал: «Конечно».

Москва, Иван Бабурин

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