Главы ЛДНР выступили с поздравлениями по случаю Дня России

Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в воскресенье, 12 июня, заявили, что День России является праздником и для жителей Донбасса, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре страны.В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание».

В свою очередь Денис Пушилин заявил, что День России является праздником для «всех русских по духу людей».

В своем Telegram-канале глава ДНР написал следующее: «Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем России – праздником всех русских по духу людей! В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу. Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это».

Донецк, Иван Бабурин

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