Официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 12 июня, сообщил, что ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен крупный склад иностранного вооружения поставленного киевскому режиму.

На брифинге генерал-лейтенант Конашенков сказал: «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружении»я.

Кроме того, сказал Конашенков, за прошедшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения», – рассказал представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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