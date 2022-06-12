Минобороны РФ: Сбито три украинских самолета и восемь беспилотников

Официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 12 июня, сообщил, что в небе над ДНР были сбиты три украинских самолета и восемь беспилотников, включая «Байрактар ТБ-2» .

На брифинге Конашенков сказал: «Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Также, сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Великая Камышеваха».

«Кроме того, над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области, Попасная Луганской Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», – заявил представитель минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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