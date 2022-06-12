Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России

Президент России на церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда в воскресенье, 12 июня, поздравил россиян с Днем России.

В своей поздравительной речи Путин, в частности, сказал: «Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России – с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки».

«Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», – заявил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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