Глава ДНР не видит оснований для помилования приговоренных к высшей мере наемников

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на пресс-конференции в воскресенье, 12 июня, заявил, что не видит причин для помилования иностранных наемников, приговоренных в республике к смертной казни, сообщает ТАСС.

Пушилин на пресс-конференции сказал следующее: «В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании».

Напомним, что в четверг, 9 июня, Высший суд ДНР вынес смертный приговор наемникам, британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»