Украина разработала маршруты для вывоза зерна на Запад

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в воскресенье, 12 июня, заявил, что правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, – сообщает агентство Reuters.

На саммите безопасности в Сингапуре в комментарии Reuters Сеник сказал: «На территории Украины хранится до 30 млн. тонн зерна, которые нужно экспортировать. Из-за блокады морских портов Украина может вывезти зерно только автомобильным и речным транспортом, а также железной дорогой. Правительство разработало маршруты для экспорта через Польшу и Венгрию. Также ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии».

«Эти маршруты не идеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их», – заявил замглавы украинского МИДа.

Следует напомнить, что ранее глава африканского союза Маки Саля призвал Киев разминировать порты.

Киев, Иван Бабурин

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