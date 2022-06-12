Родственники пленных боевиков ВСУ в России просят не возвращать их на Украину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в воскресенье, 12 июня, заявила, что матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами – не возвращать сыновей на Украину из-за страха перед репрессиями и опасениями, что их вновь отправят на фронт

Москалькова сказала журналистам: «Когда я проводила в Севастополе прием граждан, большинство из них просили меня сообщить о судьбе украинских пленных. Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям».

«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были неприсущи, связанные с военной темой», – заявила Уполномоченный по правам человека в РФ.

Москва, Иван Бабурин

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