Володин рекомендовал обследоваться у психиатра евродепутату, предложившему подарить Украине ядерное оружие

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в воскресенье, 12 июня, в ответ на заявление польского депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, пройти обследование у психиатра, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Володин написал: «Польскому экс-министру (иностранных дел Польши – ред.) необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром. Именно из-за таких, как Сикорский, сохраняется необходимость в освобождении и демилитаризации» Украины».

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», – заявил спикер Госдумы РФ.

Напомним, что ранее сегодня евродепутат от Польши Радослав Сикорский заявил, что «так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки».

Москва, Иван Бабурин

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