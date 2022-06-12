Президент Финляндии удивлен позицией Турции

Президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье, 12 июня заявил, что для него стали неожиданностью возражения Турции против вступления его страны в НАТО.

В ходе пресс-конференции Ниинистё сказал журналистам: «Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство. Будем надеяться, что удастся найти решение, которое будет устраивать всех. У Финляндии не больше проблем с терроризмом, чем у других стран НАТО, – вот почему иногда трудно понять мнение Турции».

«Дискуссии о членстве в НАТО продолжаются. Между Турцией и Финляндией ведется много дискуссий. Важно как можно больше рассказать Турции о том, что уже сделано в Финляндии для того, чего требует Турция», – сказал Ниинистё.

Следует напомнить, что ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Турция на данный блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине поддержки этими странами Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией.

Хельсинки, Иван Бабурин

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