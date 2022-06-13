Жителям Запорожской области обнулят кредиты, взятые в банках Украины

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 13 июня, заявил, что кредиты жителей региона перед украинскими банками обнулят, – сообщает РИА Новости

В частности, Рогов сказал: «Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены».

Кроме того, по словам член главного совета Запорожской ВГА, в регионе уже обнулена коммунальная задолженность, которая имелась у населения по состоянию на 1 марта 2022 года.

Владимир Рогов также призвал жителей региона снимать свои вклады в банках Украины.

«Власть не оставит людей один на один с проблемой заблокированных вкладов в украинских банках. Снимайте свои вклады и конвертируйте их в другие валюты», – заявил член главного совета Запорожской ВГА.

Запорожье, Иван Бабурин

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