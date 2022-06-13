В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству представитель Кремля сказал: «Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной».

Также Дмитрий Песков заявил, что война против России «аукнется» бумерангом.

«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия – слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», – сказал пресс-секретарь российского президента.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина состоится 17 июня.

Москва, Иван Бабурин

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