Западные политики обрушились с критикой на президента Франции

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье, 12 июня, раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление о том, что необходимо поддерживать контакты с Россией, – сообщает французское радио France Culture.

В эфире радио Клинтон сказала: «Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно говоря, мне кажется это несколько устаревшим, Путин уже давно нарушил красную линию. На данный момент диалог с Россией невозможен.

Также экс-глава американской дипломатии заявила, что «окончательной целью должно стать поражение Путина и России».

«Я думаю, что окончательным успехом будет поражение Путина. И в этом я могу только согласиться с тем, о чем просят президент Зеленский и его правительство, то есть тотальный уход с оккупированных территорий в Украине», – сказала Клинтон.

Следует отметить, что глава МИД Чехии Ян Липавский вслед за Хиллари Клинтон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать.

В эфире телеканала CNN Prima NEWS Липавский сказал: «Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе».

Следует напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон еще 3 июня заявил, что политика унижения РФ бесперспективна, ведь рано или поздно другим государствам придется с ней сотрудничать.

«Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии», – сказал Макрон.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»