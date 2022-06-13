российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 июня 2022, 11:49 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин снял Поклонскую с должности

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июня, подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству».

Напомним, что Поклонская была назначена на эту должность в феврале текущего года.

Комментируя свою отставку, Поклонская в своем Telegram-канале написала: «Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Политика, Россия,