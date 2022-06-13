Басурин: У них два варианта – сдаться или умереть

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ в понедельник, 13 июня, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться.

В ходе общения с журналистами Басурин сказал: «Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались в Северодонецке навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет».

Донецк, Иван Бабурин

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