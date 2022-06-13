Минобороны РФ: Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ЛНР

Официальный представитель минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, 13 июня, сообщил, что в ЛНР российскими вооруженными силами был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, а в ДНР – большое количество западной военной техники и вооружений.

Генерал-лейтенант Конашенков на брифинге сказал: «Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики».

Москва, Иван Бабурин

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