Минобороны РФ: Российские ПВО за сутки сбили восемь беспитлотников

Официальный представитель минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, 13 июня, сообщил, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты восемь украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Генерал-лейтенант Конашенков на брифинге сказал: «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска».

Кроме того, представитель минобороны РФ сообщил, что «оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей».

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики», – рассказал журналистам на брифинге Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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