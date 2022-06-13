Украина вновь обстреляла центр Донецка. Есть жертвы

Центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских войск в понедельник, 13 июня. В результате обстрела рынка погибли девушка и ребенок. Есть раненые, – сообщает РИА Новости.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 12:09 по Буденновскому району Донецка было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, а в 12:19 – 4 снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города. Кроме того, по городу было выпущено десять ракет из РСЗО «Град».

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск повреждено здание больницы МВД, в результате чего повреждена кровля. Также, из-за обстрела произошло возгорание газопровода возле АЗС в том же районе города.

Донецк, Иван Бабурин

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