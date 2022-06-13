Макрон: Страна вступила в «период военной экономики»

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Париже на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory-2022 в понедельник, 13 июня, заявил, что поручил министру вооруженных сил республики Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений на период с 2019 по 2025 год на фоне конфликта на Украине, – сообщает ТАСС.

Французский лидер, в частности, сказал: «Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста. Франция вступила в период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время».

«Это делает необходимым пересмотр затрат Франции на оборону, добавил французский лидер. Он также отметил, что на европейской территории происходит конфликт высокой интенсивности. В этих условиях военно-промышленный комплекс Европы должен быть усилен», – добавил Эммануэль Макрон

По данным министерства вооруженных сил, на финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.

Салон Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений и военной техники сухопутных войск, которая проводится с 1967 года. В этом году салон проходит в Париже с 13 по 17 июня. На площади более 81 тыс. кв. м представлена продукция производителей из более чем 60 стран. В экспозиции участвует 1,8 тыс. специалистов в области вооружений.

Париж, Иван Бабурин

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