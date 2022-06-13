Посол Украины раскритиковал Германию за плохое гостеприимство

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в понедельник, 13 июня, подверг критике Германию за то, что украинским беженцам не рады в стране, – сообщает Bild.

В интервью изданию Мельник заявил, что украинцы не чувствуют себя комфортно в Германии, и все больше беженцев возвращаются назад на Родину.

«Большинство украинцев возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства. Из вашей страны уезжает больше людей, чем приезжает», – заявил посол Украины в Берлине и порекомендовал властям ФРГ задуматься, почему у беженцев «нет желания оставаться».

Берлин, Иван Бабурин

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