Израильтян призвали покинуть Турцию в срочном порядке

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, 13 июня призвал израильтян воздержаться от полетов в Турцию в ближайшее время, – сообщают израильские СМИ.

«Если вы запланировали полет в Стамбул – отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких», – обратился с призывом к израильтянам глава внешнеполитического ведомства страны.

Выступая заседании парламентской фракции «Еш Атид» глава израильского МИДа заявил: «После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее».

«Израильские службы безопасности, министерство иностранных дел, канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилиях по спасению жизней израильтян. Некоторые из них вернулись в Израиль не зная, что их жизнь была спасена. Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск. Террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их. Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность», – сказал министр иностранных дел Израиля.

Израильские СМИ со ссылкой на спецслужбы, ранее сообщали, что Иран планирует совершить теракты против израильтян в Турции в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника «Корпуса стражей исламской революции» Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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