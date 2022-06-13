В ДНР рассказали о «парадоксальной» любви Украины к собственным жителям

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник, 13 июня, заявил участникам пресс-тура, организованного миноборны РФ, что число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-тура Басурин сказал журналистам: «Каждый день гражданских погибает больше, чем военных. Это такой парадокс любви Украины к своим жителям. Они ведь до сих пор нас называют ее жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам».

Ранее сегодня центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны украинских военных, в результате чего были погибшие и раненые.

По информации Следственного комитета РФ, в результате обстрела, предварительно, погибли 5 человек, в том числе ребенок, более 10 человек получили ранения. В Telegram-канале СК РФ сообщил, что даст правовую оценку обстрела рынка в центре Донецка.

В сообщении Следкома говорится: «Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка».

Донецк, Иван Бабурин

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