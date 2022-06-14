В Шотландии готовится новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая в Вашингтоне, во вторник, 14 июня, заявил, что в 2023 году Шотландия хочет снова провести референдум о независимости от Великобритании, – сообщает Bloomberg.

«В случае выхода из состава Великобритании, Шотландия намерена потребовать вывести британскую военно-морскую базу, на которой дислоцируются британские атомные подлодки», – заявил Первый министр Шотландии и пообещал США, что в случае обретения независимости сохранить приверженность НАТО.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настроен категорически против проведения референдума о независимости Шотландии.

«Дилемма для Стерджена заключается в том, что премьер-министр Джонсон отказывается дать Шотландии еще один шанс на независимость», – пишет Bloomberg.

Следует напомнить, что в 2014 году, согласно результатам проведенного тогда референдума о независимости, 55% шотландцев не поддержали отделение от Британии.

Эдинбург, Иван Бабурин

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