Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во вторник, 14 июня, заявил, что президент России Владимир Путин принципиально одобрил, в случае необходимости, выделение определенного количества зерна Афганистану, – сообщает 1 канал.

Кабулов в эфире «Первого канала» сказал: «Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации».

Москва, Иван Бабурин

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