МИД РФ: Существует перспектива признания Россией правительства талибов* в Афганистане

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во вторник, 14 июня, заявил, что существуют перспективы признания правительства талибов* Россией – сообщает 1 канал.

Отвечая на вопрос о перспективах признания правительства талибов, Кабулов сказал: «Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом, и министром иностранных дел. Первый шаг в этом направлении – этнополитически инклюзивная власть».

«Мы оглядываться на Соединенные Штаты здесь не будем», – отметил представитель МИД РФ.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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