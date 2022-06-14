США обсудит с контактной группой проблемы поставок оружия на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на брифинге в Брюсселе во вторник, 14 июня, заявила, что Соединенные Штаты проведут в среду в Брюсселе третье заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину

Смит на пресс-конференции сказал журналистам: «США намерены услышать от Украины и провести обсуждение, какую еще помощь НАТО может поставить Украине. Для этого США проведут здесь в среду третье заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину с участием почти 50 стран».

Сообщается, что заседание пройдет перед началом плановой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15-16 июня.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во вторник, 14 июня, заявила, что ее страна получила от Запада только 10% оружия, которое она запрашивала.

В эфире телемарафона украинского телевидения Маляр сказала: «Возможности по вооружениям, возможности по количеству военнослужащих у России значительно больше. Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы сегодня имеем только 10%».

Брюссель, Иван Бабурин

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