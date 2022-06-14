США и ЕС хотят построить перевалочные зерновые пункты на границах с Украиной

Президент США Джо Байден во вторник, 14 июня заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе в Польше, временные хранилища для зерна, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в YouTube выступления Байдена в Филадельфии.

Сообщается, что Байден сказал: «Тысячи тонн зерна лежат в хранилищах и готовы к отправке на экспорт, но украинская сторона не может отправить их по Черному морю. При этом из-за разницы в ширине железнодорожной колеи на Украине и в странах ЕС возникают сложности с доставкой зерна прямиком в Европу. Мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить зерно из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру».

Вашингтон, Иван Бабурин

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