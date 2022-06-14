Нэнси Пелоси: Мужчины в женской одежде – суть Америки

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, 14 июня, заявила что мужчины, наряжающиеся в женское платье, отражают суть Америки, – сообщает сайт Иносми со ссылкой на веб-сайт Breitbart.

«Для меня честь здесь присутствовать. Хочу сказать всем вам, что мы очень вами гордимся. Спасибо за радость и красоту, что вы несете миру. Ваша свобода самовыражения в женской одежде – это самое важное для Америки», – заявила Пелоси в передаче Ru Paul's Drag Race и призвала собравшихся трансвеститов голосовать за демократическую партию.

«Главное, что я могу сказать, – это обязательно голосуйте. Близятся промежуточные выборы, и очень важно, чтобы голоса людей были услышаны», – заявила Пелоси.

Ведущий шоу Ру Пол в ответ на заявление спикера палаты представителей США поблагодарил ее: «Что ж, большое спасибо за работу, которую вы уже проделали, и неустанно продолжаете ради нашей свободы. Мы равняемся на ваше упорство».

Вашингтон, Иван Бабурин

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