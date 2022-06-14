В Германии создадут горячую линию для анонимных доносов

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на мероприятии международной организации «Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег» (FATF) во вторник, 14 июня, заявил, что власти страны планируют запустить горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в ФРГ, которые могут подпадать под европейские санкции против России, – сообщает немецкое издание Spiegel.

Как сообщает издание, Шольц сказал следующее: «Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей».

По словам канцлера ФРГ, в стране готовится принятие дополнительных мер помимо принятого бундестагом закона, который ужесточает контроль над соблюдением санкций ЕС.

«Предполагается ввести национальный реестр, в который будут внесены данные об активах, подлежащих санкционному режиму или чье происхождение точно не установлено», – сказал Шольц.

Берлин, Иван Бабурин

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