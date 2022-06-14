Эрдоган решил провести ребрендинг «Турецких авиалиний»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии, посвященной запуску в космос нового спутника Türksat 5B во вторник, 14 июня, заявил, что название авиакомпании Turkish Airlines теперь будет наноситься на фюзеляжи самолетов в турецком варианте – Türkiye Hava Yolları, – сообщает Haberturk.



На торжественной церемонии Эрдоган заявил: «Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines. Решение о ребрендинге было принято в рамках политики по признанию страны на международной арене как Türkiye, а не Turkey. В конце 2021 года в рамках нее был переименован экспортный бренд страны: общий бренд турецкой продукции изменился на Made in Türkiye с Made in Turkey».

Следует напомнить, что в начале июня ООН одобрила прошение МИД Турции сменить написание названия государства с прежнего Turkey на Türkiye.



Анкара, Иван Бабурин

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