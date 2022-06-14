Медведев: До авторов санкций дошло, что без России им не выжить

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 14 июня, заявил, что до авторов антироссийских санкций «дошло то, что без нашей страны им никак не выжить».
В своем телеграм-канале Медведев написал, что без России «они не получат: еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20-40% электроэнергии их гражданам. Список можно продолжать» .
«С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe (дедушка Джо-прим.ред.), по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода»– написал также зампред Совбеза РФ и добавил: «Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени, когда придется собирать основной санкционный урожай».
«А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», – написал Дмитрий Медведев.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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