В США обеспокоились ростом нефтяных доходов России

Заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо во время заседания в сенате конгресса во вторник, 14 июня, заявил, что Россия увеличила свои доходы от продажи нефти, в связи с чем Белый дом ставит целью сокращение соответствующих показателей, – сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что Адейемо сказал: «Существует несколько вариантов сокращения доходов России. Есть такие вещи, как введение ценового предела. Для достижения этой цели администрация США вместе со своими партнерами будет просчитывать эффективность и реализацию введения максимальных цен на закупку нефти из России. Детали этих мер обсуждаются за закрытыми дверями».

Следует отметить, что замминистра финансов США также выразил озабоченность по поводу излишнего использования антироссийских санкций, а именно – побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Адевале Адейемо, в частности, заявил: «Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц с начала спецоперации РФ на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»