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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 15 июня 2022, 18:29 мск

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США планируют выделить Украине очередную помощь, включая противокорабельные ракеты

Соединенные Штаты планируют выделить новый пакет военной помощи Украине в размере более $650 млн, в том числе противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования Harpoon, – сообщает агентство Bloomberg.

Журналист агентства Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в среду, 15 июня, в Twitter пишет, что «администрация Байдена планирует увеличить финансирование оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. Этот транш составит более $650 млн. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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