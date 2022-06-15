Макрон поддержал инициативу Молдавии по вступлению в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев в среду, 15 июня, заявил, что его страна поддержит Молдавию в ее желании получить статус кандидата на вступление в ЕС, – сообщает РИА Новости.

На совместном брифинге с президентом Молдавии Майей Санду Макрон сказал: «Вы можете рассчитывать на поддержку Франции и Европейского союза. Мой сегодняшний визит этому подтверждение. Ваше желание получить статус кандидата является абсолютно законным. Надеюсь, что не будет предложен промежуточный статус кандидата. Решение будет положительным».

Президент Франции находится с однодневным визитом в Молдавии, в ходе которого он обсудил с руководством республики сроки принятия решения по заявке на вступление в Евросоюз. Сообщается также, что в Кишиневе главы МИД Молдавии и Франции двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране.

Отметим, что Еврокомиссия 17 июня должна определиться со своим мнением на предмет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата в члены ЕС, с учетом рекомендации Еврокомиссии, главы государств и правительств ЕС будут принимать на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Кишинев, Иван Бабурин

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