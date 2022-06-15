Берлин отправит Киеву тяжелые вооружения. Генсек НАТО приветствует подобные инициативы стран Альянса

Глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт в среду, 15 июня, заявила, что Германия поставит Украине три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II, сообщает агентство Reuters.

Ламбрехт сказала: «Обещанные Берлином вооружения будут переданы Киеву из запасов бундесвера Обучение украинских военнослужащих начнется в ближайшие недели».

В свою очередь, в среду, 15 июня, по итогам прошедшего в штаб-квартире НАТО за закрытыми дверьми третьего заседания контактной группы по военной поддержке Украины под председательством США было распространенно заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он приветствовал новые намерения стран Альянса передать дополнительные партии оружия Киеву, включая тяжелую технику и дальнобойные системы, не уточняя при этом объемы поставок.

В заявлении Альянса говорится: «Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО привержены продолжать поставки военной помощи Украине, которые ей необходимы, чтобы победить, включая тяжелую технику и дальнобойные системы»

Отмечается, что в заседании контактной группы НАТО приняли участие «около 45 стран, включая Украину», часть из них – по видеосвязи.

Берлин, Иван Бабурин

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