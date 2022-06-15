ДНР может войти в состав России как отдельный субъект

Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду, 15 июня, заявил, что Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», – сообщает телеканал RT.

Отвечая на вопрос телеканала, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?».

На уточняющий вопрос, войдет ли ДНР в состав РФ как Татарстан, то есть, как отдельный субъект, глава республики ответил утвердительно. Вариант со словом «область» Пушилину не понравился.

«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому», – сказал глава Донецкой Народной Республики.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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