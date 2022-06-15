Глава Пентагона рассказал подробности о военной помощи Украине стоимостью миллиард долларов

Шеф Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн» в среду, 15 июня, заявил, что новая военная помощь США в размере миллиарда долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет «Гарпун», – сообщают СМИ.

Министр обороны США также сказал: «Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов. Он включает управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности»

«Украина сможет защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны «Гарпун» и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики», – заявил также Ллойд Остин.

В пакет военной помощи Украине входит: 18 гаубиц 155-мм; 36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц; дополнительные снаряды к HIMARS; 4 автомобиля для ремонта техники; две системы береговой охраны с ракетами Harpoon; тысячи защищенных радиостанций; тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме того, по словам Остина, Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. Также он подтвердил он информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.

Следует напомнить, что ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос, увеличится ли риск открытого столкновения двух стран в свете решения Белого дома предоставить Киеву ракетные системы HIMARS, предупредил Вашингтон, что любые его поставки вооружения Украине могут привести к прямому столкновению США и России.

В Госдуме РФ, в свою очередь, ранее заявляли, что все поставки вооружений на Украину будут законной целью для ВС РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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