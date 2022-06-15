Минобороны РФ: Киев сорвал эвакуацию мирного населения с завода «Азов» в Северодонецке

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 15 июня, сообщил, что киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «Сегодня с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) российская сторона предоставила гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики) для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции».

Начальник НЦУО РФ заявил на брифинге, что средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня.

«Из промзоны комбината «Азот» велся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек). Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», – сказал Михаил Мизинцев.

«Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе. Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита», – заявил представитель минобороны России

Москва, Иван Бабурин

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