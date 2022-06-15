Минобороны РФ: Украинские неонацисты в Нью-Йорке оборудовали казармы и склады боеприпасов

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 15 июня, сообщил, что украинские боевики используют объекты медицинской инфраструктуры в военных целях.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге рассказал, что украинские националистические формирования в Нью-Йорке в корпусах поликлиники, в Доброполье в зданиях больницы и станции скорой медицинской помощи оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территории разместили бронетехнику, артиллерию, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы.

«При этом эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась», – сказал Михаил Мизинцев.

Начальник НЦУО РФ также сообщил журналистам следующее: «В Харькове на территории городской больницы № 28 военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО. В Одессе в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11, в Доброславе Одесской области в корпусах поселковой больницы националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения».

«Такие действия украинских властей на подконтрольных территориях в условиях риска ухудшения эпидемиологической ситуации создают дополнительную угрозу жизни и здоровью мирных граждан и фактически лишают их возможности получать своевременную медицинскую помощь», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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