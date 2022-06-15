Власти США отговаривают американцев от участия в боевых действиях на Украине

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби на брифинге в среду, 15 июня, заявил, что власти США призывают американцев не посещать Украину для участия в боевых действиях, – сообщает РИА Новости.

Комментируя появившуюся в среду информацию о взятых в плен американских наемниках, Кирби в ходе брифинга сказал: «Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий. Существуют другие способы поддержать Киев».

Также представитель Белого дома сообщил, что в курсе сообщений о гражданах США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений.

«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать все необходимое, чтобы следить за этим», – сказал Кирби.

В свою очередь, пресс-секретарь американского госдепа Нед Прайс заявил, что они внимательно следят за ситуацией с двумя американскими наемниками, которые, предположительно, были взяты в плен российскими военными вблизи Харькова, – сообщает телеканал CNN

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев», – сказал Прайс

Вашингтон, Иван Бабурин

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