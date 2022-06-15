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NewDayNews.ru

Четверг, 16 июня 2022, 00:19 мск

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Белый дом пообещал деньги Украине на регулярной основе

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби на брифинге в среду, 15 июня заявил, что США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинге Кирби сказал: «Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи, как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе».

Также представитель Белого дома заявил, что США в начале военной операции России выделили Украине военную помощь размере в 5,6 миллиарда долларов.

«Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине в конце февраля, составляет примерно 5,6 миллиарда долларов. Всего же, с момента вступления в должность Джо Байдена и Камалы Харрис, мы поставили помощь на сумму приблизительно 6,3 миллиарда», – сказал координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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