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Четверг, 16 июня 2022, 18:52 мск

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Асад: Сирия и Россия сражаются против общего врага

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с делегацией России во главе с зампредом комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, а также делегацией ДНР в четверг, 16 июня, заявил, что Россия и Сирия сражаются против одного врага – Соединенных Штатов, – сообщает сирийское информационное агентство САНА

Сообщается, что Асад сказал: «Россия и Сирия ведут одно сражение против единого врага. И террористами, и неонацистами управляет одна сторона, и это США».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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