Лавров: Россия взяла на заметку угрозы Киева по поводу Крымского моста

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня, заявил, что Россия берет на заметку угрозы со стороны Украины в отношении Керченского моста, – сообщает НТВ.

Отвечая на соответствующий вопрос телеканала, Лавров сказал: «Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост. Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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